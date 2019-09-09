На главную Рязань Общество В Рязани предложили установить мемориальную доску Альберту Слюсарю
РязаньОбществоТоп новость

В Рязани предложили установить мемориальную доску Альберту Слюсарю

Активисты Общероссийского народного фронта направили в Рязанскую городскую Думу ходатайство об установке в Рязани мемориальной доски Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту Альберту Слюсарю. Об этом сообщила пресс-служба ОНФ.

Памятную доску Почётному гражданину Рязани планируется установить на доме №2 на улице Фрунзе, где он жил. Открытие доски хотят приурочить к 10 ноября – дню, когда Альберту Евдокимовичу могло бы исполниться 80 лет. 

Напомним, Альберт Слюсарь в течение 11 лет (с 1984 года) возглавлял Рязанское десантное училище. Он скончался 11 ноября 2017 года, на следующий

день после своего 78-летия.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязани наградили победителей конкурса «Проектный руководитель-2019»

Из-за велопарада в Рязани перекроют движение транспорта

Рязанка не смогла отсудить деньги, заплаченные за страховку по кредиту