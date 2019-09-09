В Рязани предложили установить мемориальную доску Альберту Слюсарю

Активисты Общероссийского народного фронта направили в Рязанскую городскую Думу ходатайство об установке в Рязани мемориальной доски Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту Альберту Слюсарю. Об этом сообщила пресс-служба ОНФ.



Памятную доску Почётному гражданину Рязани планируется установить на доме №2 на улице Фрунзе, где он жил. Открытие доски хотят приурочить к 10 ноября – дню, когда Альберту Евдокимовичу могло бы исполниться 80 лет.



Напомним, Альберт Слюсарь в течение 11 лет (с 1984 года) возглавлял Рязанское десантное училище. Он скончался 11 ноября 2017 года, на следующий

день после своего 78-летия.

