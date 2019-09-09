Председатель Рязанского облизбиркома: Выборы носили открытый конкурентный характер



9 сентября на пресс-конференции председатель Рязанского облизбиркома Алексей Просянников подвёл основные итоги единого дня голосования в Рязанской области.

В регионе прошло 68 кампаний, 27 из них — по выборам глав администраций сельских поселений, 41 — по выборам депутатов представительных органов муниципальных образованиях. Из 80 тысяч 808 человек, включённых в списки избирателей, проголосовало 37,8%. Председатель облизбиркома сообщил, что явка в разных сельских поселениях различалась от низкой до почти стопроцентной, но в целом уровень активности избирателей в регионе соответствует общероссийскому.

Участие в кампаниях приняли 18 наблюдателей от СМИ, 157 наблюдателей от кандидатов.

— Выборы носили открытый и конкурентный характер, так как в них принимала участие не одна партия, — считает Просянников.

26 из 27 выборов глав администраций выиграли кандидаты от партии «Единая Россия», в посёлке Лашма Касимовского района победил самовыдвиженец. Из 372 мандатов депутатов 331 достался единороссам, 14 — представителям КПРФ, 6 — ЛДПР, 5 — «Справедливой России», 1 — партии «Яблоко». Так как в выборах участвовал только один кандидат от «Яблока», то условно можно сказать, что победили 100% кандидатов от этой партии, отметил глава облизбиркома.

В комиссию поступило 7 обращений. Нарушений, которые могли бы повлиять на исход выборов, в день голосования не выявлено.