В Рязани показали «Зимнюю сказку» Красноярского театра кукол

В четверг, 17 октября, в Рязанском театре кукол показали спектакль «Зимняя сказка». Его представили артисты Красноярского театра кукол, которые в наш город приехали с гастролями впервые. Постановка рассказывает о дружбе и невероятных приключениях мальчика и снеговика, которые возможны только в детстве и только во сне.

Над спектаклем работала постановочная группа из Венгрии: режиссёр Като Чато, сценография и куклы – творческая группа «Чипполини», композитор Балаш Варнай. Постановка без слов очаровывает своей добротой и трогательностью. Это история о ребёнке, который был одинок. Герой боялся выйти за пределы своего двора, хотя ему так хотелось с кем-то дружить. Однажды он слепил «друга» из снега, и, как это бывает в сказках, снеговик ожил.

– В детстве меня поразила история о мальчике и снеговике, которая была настолько доброй и трогательной, что я запомнила ее на всю жизнь. Я написала свою пьесу и, надеюсь, мне удалось перенести в спектакль главное – тёплую волшебную атмосферу, в которую когда-то в детстве погрузилась я. Мне самой интересно наблюдать, как на протяжении действия меняются герои и их восприятие мира, точки зрения, – поделилась режиссёр спектакля Ката Чато.

Примечательно, что один из артистов Красноярского театра кукол Алексей Беляев с 1995 по 2003 год работал в Рязанском театре кукол, но позже переехал в Красноярск. По его словам, спектакль призван погрузить детей в столь лиричную атмосферу, чтобы показать: одиночество – это не страшно.