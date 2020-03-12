В Рязани ищут пропавшего подростка

В Рязани пропал 14-летний Эдуард Житкников. Об этом сообщается на странице ПСО «Мещёра».



Молодой человек пропал в четверг, 12 марта, сегодня же начались его поиски.



Приметы : рост 160 см, телосложение среднее, волосы темные, глаза карие.



Одежда: куртка синяя с белой надписью на спине, джинсы синие, кроссовки темно-синие с двумя белыми полосками, светлая рубашка, синий жилет.



С собой: портфель красный с белым.



Если вы видели этого человека, или вам известно его местонахождение, звоните по телефону: +7(4912)51-21-71.

