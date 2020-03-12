Представители партийных фракций Рязанской облдумы высказали мнение о поправках в Конституцию

12 марта Рязанская областная Дума поддержала поправки в Конституцию РФ. После заседания представители партийных фракций регионального парламента высказали мнения о значении принятых поправок и объяснили своё решение при голосовании.

— Принятие поправок в Конституцию меняет жизнь в нашей стране, — считает председатель облдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин. – Регион сказал своё слово, поддержав изменения в Основной закон.

Глава регионального парламента подчеркнул важность социальных поправок, включая установление размера оплаты труда не менее прожиточного минимума, индексацию пенсий не реже 1 раза в год, индексацию социальных пособий. Фомин также отметил, что внесённые поправки делают политическую систему страны более сбалансированной.

Лидер фракции КПРФ Виктор Малюгин обосновал, почему коммунисты в облдуме воздержались при голосовании по поправкам в Конституцию. Малюгин отметил, что часть поправок, предложенных коммунистами, не была включена.

Депутат от ЛДПР Елена Филатова выразила полную поддержку поправок её фракцией в связи со своевременностью этих изменений и их соответствием текущему моменту.

Лидер фракции «Справедливой России» Сергей Пупков также заявил о поддержке поправок, отметив, что часть важных на его взгляд предложений партии не нашла отражения в новом проекте Основного закона.