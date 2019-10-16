В Рязани ищут очевидцев двух ДТП

В Рязани сотрудники ГИБДД ищут очевидцев двух ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

26 июня этого года в Рязани на улице Верхняя в районе дома №50 в 19:10 столкнулись «Киа Рио» и «Ауди». В результате дорожно-транспортного происшествия водители автомобилей и пассажирка «Киа» обращались за медицинской помощью.

28 сентября 2019 года в поселке Солотча в районе дома №2 стр.2 на площади Монастырской рязанец на «Тойоте Камри» сбил пешехода, который скончался от полученных травм.

Если вы располагаете какой-либо информацией по данным дорожно-транспортным происшествиям, обратитесь по адресу: город Рязань, улица Фирсова, дом 12 корпус 1 или позвоните 29-74-99.