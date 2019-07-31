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В посёлке Солотча совершено убийство

В посёлке Солотча в Рязани совершено убийство, подозреваемый уже задержан. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Труп 56-летнего мужчины с тремя коло-резаными ранами в области грудной клетки был обнаружен во вторник, 30 июля. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемый был установлен и задержан «по горячим следам». По версии следствия, вечером 29 июля мужчины выпивали в вагончике в зоне отдыха «Экологическая тропа здоровья» в Солотче. Произошла ссора, в ходе которой подозреваемый своим складным ножом нанёс оппоненту несколько ударов. После этого он выбросил орудие убийства и скрылся. 

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. 

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