В Рязанскую область прибыли лётные экипажи из четырёх стран

С 5 по 17 августа в Рязанской области состоится международный этап конкурса «Авиадартс-2019». Он проводится министерством обороны РФ при поддержке правительства Рязанской области в рамках Международных армейских игр.

Участие в соревнованиях примут экипажи оперативно-тактической, армейской, дальней и военно-транспортной авиации из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан. Как сообщает сайт регионального правительства, они уже прибыли к месту проведения соревнований в Рязанской области.

Практическая часть конкурса будет проводиться на полигоне «Дубровичи». Выступление участников конкурса будут проходить в 7 номинациях по родам авиации: штурмовая, истребительная, бомбардировочная, дальняя, военно-транспортная и армейская – на боевых и транспортно-боевых вертолетах. В соревнованиях будут задействованы самолеты Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-25, Ту-22М3, Ил-76, Як-130, J-10, JH-7A, H-6K, Y-9, вертолеты Ми-24, Ми-35, Ми-28Н, Ка-52, Ми-8.

10 августа на полигоне «Дубровичи» состоится «Авиамикс» – динамический показ современной Российской авиационной техники с применением стрелково-пушечного и ракетного вооружения, а также показательные полеты авиационных групп высшего пилотажа «Стрижи», «Соколы России», «Русские Витязи» и «Беркуты».