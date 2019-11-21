В Михайловском районе сгорели два дома

В селе Красное Михайловского района сгорели два жилых дома. Пожар случился около 4 часов утра в четверг, 21 ноября. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».



Пожар начался в одноэтажном доме с мансардой. Хозяева сумели спастись в последний момент, не успев ничего вытащить из здания. Люди остались на морозе в тапках и курточках.



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Очень быстро огонь перекинулся на соседний дом. На место сразу же прибежали жители села, огонь начали тушить ещё до приезда пожарных. Два дома сгорели, ещё один пожарным удалось спасти. Он принадлежит погорельцам, и они планируют там жить.

