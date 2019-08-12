В ДТП с фурами в Путятинском районе погиб человек

В результате ДТП с участием двух фур и двух легковушек в Путятинском районе погиб человек. Об этом сообщает сайт УМВД России по Рязанской области.



По данным ГИБДД, авария случилась в субботу, 10 августа, в 13.50 на 232-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительным данным, 24-летний житель Московской области, управляя автомобилем «Шевроле Лачетти», врезался в седельный тягач МАН с полуприцепом под управлением 31-летнего водителя из Тамбовской области. После этого другой МАН под управлением 25-летнего водителя, врезается в зад первой фуры, а она сталкивается с автомобилем «Ниссан Альмера» под управлением 48-летнего жителя Московской области.



В результате ДТП погиб водитель «Шевроле», его 24-летняя пассажирка госпитализирована. По факту случившегося проводится проверка.

