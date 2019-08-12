В Рязанской области разыскиваются родственники солдата, погибшего во время Великой Отечественной войны

В Рязанской области разыскаться родственники солдата, погибшего во время Великой Отечественной войны под Тверью. Информация об этом появилась на сайте ИД «Пресса».

Поисками занимается поисковое объединение «Тризна». Члены общественной организации 6 августа обнаружили останки бойца в урочище Векшино Зубцовского района Тверской области. Предположительно, погибшего Василия Андреевича Киселева, 1909 года рождения, родившегося в селе Борки Шацкого района Рязанской области. Супруга – Прасковья Степановна Киселева.

В данный момент поисковики разыскивают родных погибшего. Если вы знаете что-то об этом человеке, то позвоните по телефону 8 903 120 1155 (Григорий) или напишите на адрес электронной почты [email protected]