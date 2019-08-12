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Известные артисты выступили в Главном клиническом госпитале МВД, где лечатся пострадавшие в Дагестане рязанские полицейские

Заместитель начальника УМВД России по Рязанской области полковник внутренней службы Алексей Ребров и начальник Медико-санитарной части МВД России по Рязанской области майор внутренней службы Андрей Пыко посетили Главный клинический госпиталь МВД России, где в настоящее время находятся на лечении пятеро сотрудников УМВД России по Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Полицейские, пребывая в составе сводного отряда рязанской полиции в служебной командировке в Северо-Кавказском регионе, во время выезда на территорию Республики Дагестан в результате ДТП получили травмы различной степени тяжести.

Руководители УМВД навестили в палатах сотрудников, вручили им подарки, тепло пообщались с ребятами, высказав им слова моральной поддержки, побеседовали с руководством Главного клинического госпиталя МВД России и лечащими врачами.

Заместитель начальника УМВД России по Рязанской области Алексей Ребров отметил, что сотрудники госпиталя делают все возможное для излечения и реабилитации пострадавших. Полицейские окружены вниманием и заботой, получают всю необходимую помощь в полном объеме и достойного качества.

Как сообщил начальник МСЧ МВД России по Рязанской области Андрей Пыко, в состоянии пострадавших наблюдается положительная  динамика, ребята находятся в хорошем настроении, нацелены на выздоровление и скорейшее возвращение в строй.

Приятным сюрпризом для всех пациентов и персонала госпиталя стал замечательный концерт, организованный по инициативе руководства УМВД России по Рязанской области. Открывая мероприятие, заместитель начальника УМВД России по Рязанской области Алексей Ребров высказал искренние слова признательности сотрудникам учреждения за высокий профессионализм, вручил врачам подарки и благодарственные письма.

В концерте приняли участие артисты Культурного центра УМВД, известные певцы Владимир Левкин, Алексей Хворостян и группа «Стрелки». Зал на два часа погрузился в атмосферу музыкального праздника, позитивных эмоций и бурных аплодисментов. Музыканты ВИА «Диапазон» –  победители нескольких фестивалей музыкального творчества МВД России «Щит и Лира» удивили присутствующих энергичным и зажигательным исполнением кавер-версий любимых всеми поп- и рок-композиций. Звезды российской эстрады порадовали зрителей своими хитами. 

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