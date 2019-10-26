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В администрации Рязани прокомментировали ситуацию с часами на Почтовой

В администрации Рязани прокомментировали ситуация с установленными на улице Почтовой в центре города часами, отсчитывающими время до Нового года. 

Напомним, ранее своё критическое отношении к этому арт-объекту высказал директор «Альтернативных систем» Андрей Мусинов.

Как отметили в администрации Рязани, часы были установлены подрядчиком, выигравшим аукцион и получившим муниципальный контракт, в рамках проекта «Новогодняя столица России». 

– В связи с обнаруженными дефектами и возможными механическими повреждениями элементы арт-объекта были исправлены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств, – отметили в администрации Рязани. 

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