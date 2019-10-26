В администрации Рязани прокомментировали ситуацию с часами на Почтовой

В администрации Рязани прокомментировали ситуация с установленными на улице Почтовой в центре города часами, отсчитывающими время до Нового года.



Напомним, ранее своё критическое отношении к этому арт-объекту высказал директор «Альтернативных систем» Андрей Мусинов.



Как отметили в администрации Рязани, часы были установлены подрядчиком, выигравшим аукцион и получившим муниципальный контракт, в рамках проекта «Новогодняя столица России».

