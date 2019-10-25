Андрей Мусинов критически высказался о стелле с часами в центре Рязани

Директор компании «Альтернативные системы» Андрей Мусинов подверг критике стеллу с часами, отсчитывающими время до Нового года, появившуюся на улице Почтовой в Рязани. Соответствующий пост он разместил у себя на странице в соцсети.



– Сегодня ночью я вернулся в Рязань и увидел «чудо поделку» на улице Почтовой и мне стало больно и стыдно, – написал он.



Мусинов обратил внимание на качество изготовления стеллы, а также разместил фотографии, на которых видно, что она уже повреждена.



– Мне больно, что гости нашего города будут судить о культуре рязанского производства по этому недоразумению! – написал Мусинов.



Стоит отметить, что реакция на появление часов на улице Почтовой в интернете далеко неоднозначна. Кто-то считает, что тратить деньги на них не стоило, кто-то говорит, что людям нужен праздник. Также корреспондент РИА «7 новостей» был свидетелем, что многие горожане с удовольствие фотографировались с часами.



В то же время Андрей Мусинов отмечает, что «дизайн, это вопрос личного вкуса». Проблема в качестве изготовления конструкции.

