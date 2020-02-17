Ушла из жизни Валентина Николаевна Евлухина – заслуженный работник физической культуры и спорта, вице-президент областной Федерации художественной гимнастики. Об этом сообщается в группе Минспорта Рязанской области.



– Министерство физической культуры и спорта Рязанской области искренне скорбит о невосполнимой потере, выражает глубокие и искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Валентины Николаевны, – говорится в сообщении.



РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойной.

