Учащиеся Солотчинской школы-интерната встретились с командой проекта «МедиаКВН»

В среду, 12 февраля, в Солотчинской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках проекта «МедаКВН» состоялась творческая встреча с руководителем Межрегиональной Рязанской лиги Международного союза КВН, директором Автономной некоммерческой организации «Центр развития клуба весёлых и находчивых» Алексеем Жегловым.









Фоторепортаж (Илья Макашин)

В ходе встречи школьники узнали о самых значимых фактах из истории Рязанской лиги КВН, о возможностях, которые представляет участие в деятельности клуба, познакомились с биографиями творческих деятелей, путёвку в жизнь которым дала Рязанская лига.



– КВН – это площадка не только творческого, но и профессионального развития. Играя в КВН, вы научитесь работать в команде, станете коммуникабельными, социально активными людьми, – отметил Алексей Жеглов.













Фоторепортаж (Татьяна Ларина)

Участники проекта «МедиаКВН» Илья Макашин, Евгений Гусев, Татьяна Ларина и Исон Семёнов под руководством выпускающего редактора РИА «7 новостей» Алексея Самохина в ходе мероприятия сделали авторские фоторепортажи.









Фоторепортаж (Евгений Гусев)

Проект Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН» реализуется Автономной некоммерческой организацией «Центр развития клуба весёлых и находчивых» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.









Фоторепортаж (Исон Семёнов)



