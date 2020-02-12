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Учащиеся Солотчинской школы-интерната встретились с командой проекта «МедиаКВН»

В среду, 12 февраля, в Солотчинской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках проекта «МедаКВН» состоялась творческая встреча с руководителем Межрегиональной Рязанской лиги Международного союза  КВН, директором Автономной некоммерческой организации «Центр развития клуба весёлых и находчивых» Алексеем Жегловым. 

Фоторепортаж (Илья Макашин)

В ходе встречи школьники узнали о самых значимых фактах из истории Рязанской лиги КВН, о возможностях, которые представляет участие в деятельности клуба, познакомились с биографиями творческих деятелей, путёвку в жизнь которым дала Рязанская лига.

– КВН – это площадка не только творческого, но и профессионального развития.  Играя в КВН, вы научитесь работать в команде, станете коммуникабельными, социально активными людьми, – отметил Алексей Жеглов. 

Фоторепортаж (Татьяна Ларина)

Участники проекта «МедиаКВН» Илья Макашин, Евгений Гусев, Татьяна Ларина и Исон Семёнов под руководством выпускающего редактора РИА «7 новостей» Алексея Самохина в ходе мероприятия сделали авторские  фоторепортажи.

Фоторепортаж (Евгений Гусев)

Проект Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН» реализуется Автономной некоммерческой организацией «Центр развития клуба весёлых и находчивых» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Фоторепортаж (Исон Семёнов)


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