В Рязани временно приостановлено движение троллейбусов № 9 и 16

В понедельник, 18 мая, на проезде Шабулина, около спортивного комплекса «Чайка», в направлении города произошёл обрыв контактного провода. В связи с этим временно приостановлено движение троллейбусов маршрутов № 9 и 16.

На место происшествия уже направлена аварийная бригада для устранения неисправности. Ожидается, что работы по восстановлению контактной сети будут завершены в течение четырёх часов.

Для минимизации неудобств пассажиров на маршруте №16 организовано движение трёх троллейбусов, оборудованных системами автономного хода. Это позволяет им продолжать рейс без подключения к контактной сети, обеспечивая возможность добраться до нужных остановок.