Фото: Упрдор Москва–Волгоград
Транспорт и дороги

Дорожники подсветили новые участки трассы Р-22 в Рязанской области

Алексей Самохин
На рязанском участке федеральной трассы Р-22 «Каспий» обновили и расширили систему освещения. Федеральное казенное учреждение «Упрдор Москва–Волгоград» сообщает: вблизи съездов к населенным пунктам появились новые линии электроосвещения, что должно повысить безопасность на дороге.

Работы велись на четырех участках с 291 по 293 км трассы. Там дорожники устроили современные линии освещения общей протяженностью 4 км. Теперь в темное время суток водителям проще ориентироваться при выезде и въезде к поселкам и при движении по сложным отрезкам дороги.

Всего специалисты установили 138 опор, на которых смонтировали 160 светодиодных светильников. Такие лампы эффективнее и экономичнее старых ламп накаливания, дают более яркий и ровный свет и при этом потребляют меньше электроэнергии.

По словам начальника отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог ФКУ «Упрдор Москва–Волгоград» Дмитрия Еремина, при устройстве новых линий освещения особый акцент делается именно на проблемных местах. В приоритете — съезды к населенным пунктам, перекрестки, примыкания, а также участки с крутыми поворотами, затяжными спусками и подъемами.

Новое искусственное освещение появилось вблизи населенных пунктов Ильинка, Немерово, Рождествено, Кузьминка-2, Шелемишевские хутора и Гореловка. Для местных жителей и транзитных водителей это значит более безопасные выезды на трассу и меньший риск ДТП в темное время суток.

Монтаж линий электроосвещения выполнен в 2025 году в рамках плановых мероприятий по повышению уровня обустройства и безопасности автомобильных дорог федерального значения на участке ответственности ФКУ «Упрдор Москва–Волгоград».

