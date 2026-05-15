ЖК бизнес-класса «Цветной Бульвар»: питерские фасады и почти 3 тысячи м² озеленения в центре Рязани

Застройщик «Традиция искусство жить красиво» раскрыл архитектуру и благоустройство внутренней территории нового ЖК с бассейном в двух минутах от площади Победы.

В центре Рязани, где жизнь кипит и сменяет друг друга с утра до вечера, скоро появится место, сохраняющее связь с этой энергией, но предлагающее совсем другую, более камерную и благородную атмосферу.

«Цветной Бульвар» устроен так, чтобы за его фасадом начиналось пространство, где тишина и порядок не противостоят городу, а становятся вашим личным контекстом для жизни. Внутренний двор с почти 3 тысячи квадратами озеленения не виден с улицы, и это не просто отсутствие машин или случайных прохожих — это продуманная геометрия приватного двора с сезонными цветами и многоуровневым вечерним светом.

Жилой комплекс встречает фасадом, который, словно в диалоге исторического Петербурга и купеческой Москвы, рождает гармонию. Верхний ярус выполнен по технологии СФТК: классический архитектурный стиль закрепляется гладкой фактурой фасада и создает ощущение порядка и сдержанности. Нижний ярус отделан натуральным камнем — это дань уважения купеческим особнякам — фактурно, респектабельно, на века.

Пилястры, русты, карнизы и арочные окна не перегружают силуэт, но придают зданию узнаваемый акцент. Проект успешно переосмысливает традиции, адаптируя их к современным стандартам комфорта и безопасности. Такое здание не теряется в панораме города — оно становится её украшением.

Самое интересное скрыто за линией фасада, во внутреннем дворе. Ландшафтные дизайнеры вдохновлялись регулярными парками Санкт-Петербурга XVIII–XIX веков и отказались от хаоса в пользу продуманной геометрии. Тишину здесь задают боскеты из туй и кизильника, а пряно-ароматные травы, несколько сортов гортензии и эхинацея смягчают линии и добавляют цвета и яркости.

Современное прочтение классики дало возможность создать камерный пейзажный парк в городском обрамлении, который живёт по календарю четырёх сезонов:

в мае двор утопает в белом кружеве спиреи;

в июле эстафету перехватывают шапки гортензий — они не исчезнут до самых заморозков;

в сентябре клен зажигает красные фонарики крылаток;

даже зимой, когда большая часть растений отдыхает, красоту двора поддерживает вечнозелёная ель, которая же станет главной новогодней ёлкой для резидентов.

Пространство разделено на игровые и приватные зоны, так что каждый находит своё место.

Для самых маленьких жителей есть отдельные островки спортивно-игровых площадок с безопасным покрытием.

Для взрослых сделали зелёные кабинеты: уютные скамейки в обрамлении стриженых живых изгородей, где можно уединиться с книгой или просто замедлиться.

Форма скамеек повторяет арочное окно на фасаде здания —те же линии и тот же ритм, деталь, которая связывает архитектуру дома и благоустройство двора в единый сценарий. Мощение из плитки разного формата объединяет весь двор в целое и подчиняет пространство общему ритму.

Многоуровневая подсветка делает территорию живой:

мягкий свет в мощении подсвечивает дорожки;

фонари классической формы поддерживают атмосферу регулярного парка;

акцентная подсветка в растениях по вечерам превращает прогулку в камерную сцену.



И, конечно, главный вечерний арт-объект — олень со светящимися рогами. Он здесь как символ благородства и спокойствия.

«Цветной Бульвар» —здесь заканчивается шум города. И начинается ваша территория.