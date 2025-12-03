В Рязанской области установили 540 фонарей уличного освещения. Об сообщает телеграм-канал «ЖКХИНФО 62».

Компании «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают расширять сеть уличного освещения в регионе. Энергетики «Рязаньэнерго» завершили масштабные работы в Рыбновском, Скопинском и Шиловском районах.

На улицах и дорогах установили более 540 современных светильников, проложили свыше 16,5 километров самонесущего изолированного провода и смонтировали 15 шкафов управления освещением.

«Развивая системы уличного освещения, компании улучшают инфраструктуру и делают города и села более удобными и привлекательными для проживания. Эта работа будет продолжена», — заявили в «Россетях».