В Рязанской области избирательный участок №2 назван в честь ветерана ВОВ Ивана Кожина

На неделе с 27 по 30 апреля Избирательная комиссия Рязанской области провела несколько значимых мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности и гражданской активности населения.
Продолжение рубрики Избирательная азбука от А до Я. Тема недели: Мандат
Мандат — это официальное подтверждение полномочий лица, избранного в орган власти. Получив мандат, гражданин РФ получает право представлять интересы граждан в: Государственной Думе, региональном парламенте, органах местного самоуправления.
ТИК г. Скопина провела серию просветительских встреч для детей и подростков, главной задачей которых было повысить правовую грамотность молодого поколения и помочь подросткам сформировать осознанную гражданскую позицию с ранних лет.
Члены участковых избирательных комиссий провели ряд мероприятий, направленных на повышение гражданской активности, для школьников и взрослого населения Спасского округа.
На заседании комиссии принято решение о присвоении избирательному участку № 2 в рабочем поселке Александро-Невский статуса именного — в честь ветерана Великой Отечественной войны Ивана Владимировича Кожина.
Молодежный избирком продолжил традицию благоустройства памятника в селе Заборье.
В преддверии Первомая и Дня Победы члены Молодежной избирательной комиссии Рязанской области приняли участие в субботнике на территории Мемориального комплекса жителям Заборья, погибшим в боях за Родину.