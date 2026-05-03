Общество

В Рязанской области избирательный участок №2 назван в честь ветерана ВОВ Ивана Кожина

Анастасия Мериакри
На неделе с 27 по 30 апреля Избирательная комиссия Рязанской области провела несколько значимых мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности и гражданской активности населения.

В Рязанской области рассматривается вопрос о присвоении избирательному участку № 2 в рабочем поселке Александро-Невский статуса именного — в честь ветерана Великой Отечественной войны Ивана Владимировича Кожина.

Продолжение рубрики Избирательная азбука от А до Я. Тема недели: Мандат

Мандат — это официальное подтверждение полномочий лица, избранного в орган власти. Получив мандат, гражданин РФ получает право представлять интересы граждан в: Государственной Думе, региональном парламенте, органах местного самоуправления.

ТИК г. Скопина провела серию просветительских встреч для детей и подростков, главной задачей которых было повысить правовую грамотность молодого поколения и помочь подросткам сформировать осознанную гражданскую позицию с ранних лет.

Члены участковых избирательных комиссий провели ряд мероприятий, направленных на повышение гражданской активности, для школьников и взрослого населения Спасского округа.

На заседании комиссии принято решение о присвоении избирательному участку № 2 в рабочем поселке Александро-Невский статуса именного — в честь ветерана Великой Отечественной войны Ивана Владимировича Кожина.

Молодежный избирком продолжил традицию благоустройства памятника в селе Заборье.  

В преддверии Первомая и Дня Победы члены Молодежной избирательной комиссии Рязанской области приняли участие в субботнике на территории Мемориального комплекса жителям Заборья, погибшим в боях за Родину.

