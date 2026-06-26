В Рязани на маршрутах № 53 и № 75 вводится регулируемый тариф на проезд

С 28 июня 2026 года на маршрутах общественного транспорта № 53м3 и № 75м3 в Рязани вводится оплата проезда по регулируемому тарифу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Как подчеркнули в мэрии, переход на регулируемый тариф направлен на повышение комфорта пассажиров и снижение стоимости проезда для граждан. Это позволит сделать поездки на общественном транспорте более доступными для рязанцев.
С 28 июня стоимость проезда на указанных маршрутах составит:
- При оплате банковской картой — 35 рублей
- При оплате наличными — 37 рублей
- При оплате картой Единая транспортная карта (ЕЦК) — 33 рубля
Полную информацию о тарифах, оформлении и использовании карты ЕЦК, а также о всех доступных способах оплаты проезда можно найти на официальном сайте транспортной системы: ецк-рзн.рф.