Где в Рязани освятить куличи и яйца перед Пасхой. Список храмов, расписание

Валерия Мединская
В преддверии Светлого праздника Пасхи 7инфо делится с читателями подробным расписанием, где, когда и во сколько в Рязани можно будет освятить куличи, яйца и творожную пасху. Традиционно освящение пасхальных брашен будет проходить во всех храмах в Великую субботу, прямо накануне светлого праздника. В 2026 год Великая суббота приходится на 11 апреля, Пасха — на 12 апреля.

В Борисо-Глебском кафедральном соборе (ул. Сенная, 32) в этот день в 08:00 начинается Божественная литургия, освящать пасхальные угощения священники будут после неё, с 11:00 до 20:00. В Николо-Ямском храме (ул. Циолковского, 8) освящать куличи, яйца и пасхи также будут после утреннего богослужения, которое начнётся в 07:00. С пасхальными продуктами верующих ждут с 11:00 до 19:00.

Епархиальное подворье в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского (ул.Татарская, 72) в Страстную субботу также приглашает рязанцев на службу, она начнётся в 07:00. Освящать пасхальные брашна будут с 09:30 до 19:30. В храме Покрова Пресвятой Богородицы (площадь Новаторов, 1А) богослужение в субботу начинается в 08:00. Освящать куличи, яйца и пасхи начнут в 10:00 и завершат в 18:00.

Александро-Невский храм (ул. Новосёлов, 33В) приглашает верующих на утреннюю службу в 07:00. После неё можно освятить пасхальные продукты с 11:00 до 20:00. В Вознесенском храме (ул. Вознесенская, 26а) помолиться в Великую субботу можно на Литургии с 08:00. После неё начнут освящать куличи, яйца и творожные пасхи.

Храм в честь иконы «Всецарица» (ул. Семашко, 3с2) также приглашает верующих присоединиться к молитве в Страстную субботу. Начнётся служба в 08:00. С 11:00 до 16:00 можно освятить пасхальные угощения. В храме Благовещения Пресвятой Богородицы (ул. Затинная, 58) в 08:00 начнётся служба, благословление пасхальных брашен продлится с 11:30 до 17:00.

Храм Входа Господня в Иерусалим (ул. Скоморошинская, 6) приглашает верующих в Великую субботу помолиться в 07:00. С 11:00 до 16:00 будут освящать куличи, яйца и пасхи. В храме Великомученицы Екатерины (ул. Маяковского, 48) Великую субботу проведут по следующему расписанию: в 08:00 начнётся Литургия, сразу после неё священники начнут благословлять пасхальную снедь. Освящение продлится до 20:00.

Для чего освящают куличи, яйца и творожные пасхи

Освящение пасхальных угощений — это вовсе не «наделение еды магическими силами», как ошибочно полагают некоторые. Это благословение на разговение — первый скоромный ужин по окончании долгого поста. Священник произносит молитву: «Господи, благослови снедь сию…» и кропит яства святой водой. Никаких обещаний, что кулич защитит от порчи или исцелит от болезней. Эти понимания процесса освящения лежат вне христианского мировоззрения. Освящённая снедь дарует утешение и радость и является неотъемлемым символом Светлого Воскресения.

Почему кулич, крашеные яйца и сладкий творог — символы Пасхи

Кулич — это не просто выпечка, а напоминание о том, как воскресший Христос являлся ученикам и разделял с ними трапезу. В церковной традиции в первые дни Пасхи на аналое ставят артос — большой освящённый хлеб с изображением Креста. Он знаменует и хлеб Тайной вечери, и присутствие Спасителя среди верующих. В конце Светлой седмицы артос раздают прихожанам.

Кулич — это фактически домашний артос. С ним верующие будто бы присоединяются к апостольской трапезе. Тесто делают сдобным, сладким, с изюмом и орехами: после долгого поста Пасха — время радости и утешения.

Самое известное предание о пасхальном яйце связано с Марией Магдалиной. Придя в Рим к императору Тиберию, она принесла в дар простое куриное яйцо со словами «Христос воскресе!». Император усомнился: «Как можно воскреснуть из мёртвых? Это так же невозможно, как этому яйцу стать красным». И на глазах у всех яйцо покраснело. С тех пор христиане красят яйца в красный цвет — цвет Христовой крови и цвет жизни. Но символ глубже: яйцо — это замкнутая капсула жизни. Под скорлупой таится живое, чтобы в свой час разбить оковы и выйти на свободу. Так и Христос три дня пролежал во гробе, чтобы воскреснуть и победить смерть.

Каноничный цвет пасхальных яиц — красный. Жёлтый, зелёный, синий, всевозможные рисунки и наклейки — это уже народное творчество, которое Церковь не запрещает. Важно лишь помнить, чтобы за красотой не терялся смысл этого символа.

Творожная пасха (блюдо в виде пирамиды) — уникальная русская традиция. Её форма символизирует Гроб Господень, а творог с маслом и цукатами — сладость райской жизни.

