Фото: Соцсети Валентины Рубцовой
Общество

Актрису сериала «СашаТаня» внесли в базу «Миротворца» за слова о Крыме

Анастасия Мериакри
Российскую актрису Валентину Рубцову, известную по сериалам «Универ» (16+) и «СашаТаня» (16+), внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

Причиной стало её высказывание о принадлежности Крыма, которое в Киеве расценили как поддержку действий России. На сайте утверждается, что Рубцова якобы покушалась на суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Миротворец» — это украинский интернет-ресурс, созданный в 2014 году. Он публикует личные данные людей, которые, по мнению его создателей, представляют угрозу национальной безопасности Украины. В список попадают артисты, журналисты, политики и даже дети. Публикация осуществляется без согласия самих людей, что вызывает критику со стороны международных правозащитных организаций.

В Генпрокуратуре РФ неоднократно заявляли, что деятельность сайта нарушает Европейскую конвенцию по правам человека и используется для давления на оппозицию и неугодных лиц. Внесение в базу «Миротворца» может нести риски для безопасности людей, чьи данные публикуются открыто.

