В Рязанской области скончалась ветеран труда, бывшая узница концлагерей Раиса Петрова

6 апреля на 94-м году жизни скончалась Раиса Ивановна Петрова (Сырцева) — уважаемая жительница посёлка Чучково, ветеран труда и бывшая малолетняя узница фашистских лагерей. Её имя стало символом мужества, трудолюбия и доброты для всего района. Об этом пишет издательство «Пресса».

Тяжёлое детство и достойная жизнь

Раиса Ивановна родилась 31 марта 1933 года в Орловской области. Её детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. Орловщина была оккупирована, и маленькая Раиса на себе испытала все ужасы голода, холода и нечеловеческих условий. Освобождение пришло только в 1943 году.

После войны она получила образование в финансовом техникуме, вышла замуж и посвятила свою жизнь труду и семье. Вместе с мужем, Петром Васильевичем, который был председателем колхоза, она переехала в Рязанскую область. Более 20 лет Раиса Ивановна проработала экономистом в колхозе имени Жданова, а затем продолжила трудиться в районной сельхозтехнике и управлении сельского хозяйства. Её общий трудовой стаж составил 44 года.

Пример для молодёжи

Коллеги и односельчане вспоминают Раису Ивановну как человека исключительной ответственности, такта и дружелюбия. Находясь на пенсии, она не осталась в стороне от общественной жизни: была казначеем районного Совета ветеранов, вела активную патриотическую работу.

Она встречалась со школьниками на уроках мужества, рассказывая молодёжи о пережитом в годы войны и о том, как восстанавливали страну. За свой вклад Раиса Петрова была удостоена правительственных медалей и звания «Почётный житель посёлка Чучково».

Раиса Ивановна навсегда останется в памяти земляков примером стойкости, милосердия и огромной любви к жизни.