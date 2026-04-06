Общество

Три четверти россиян страдают бессонницей: сомнолог назвала причины и способы борьбы

Анастасия Мериакри
Согласно недавним опросам медицинских сервисов 75% россиян жалуются на различные нарушения сна. Более того, каждый второй отмечает дневную сонливость и частые ночные пробуждения, что напрямую сказывается на качестве жизни и общем самочувствии. «Вечерняя Москва» обсудила эту проблему с сомнологом Софией Черкасовой, чтобы выяснить, почему возникает бессонница и как с ней справиться.

Почему мы не спим?

По словам специалиста, в 90% случаев бессонница — это следствие психоэмоционального стресса и излишних переживаний. Однако на качество сна влияют и другие факторы:

  • Физическое состояние: болезни, сопровождающиеся температурой, кашлем или насморком.
  • Образ жизни: хаотичный режим дня, избыток кофеина, низкая физическая активность и переизбыток информации (новости, соцсети).
  • Использование гаджетов: яркий свет экранов перед сном мешает выработке мелатонина.

Иногда за бессонницей могут скрываться и серьёзные заболевания: проблемы с щитовидной железой, дефицит железа или депрессия. В таких случаях важно проанализировать свой образ жизни и при необходимости обратиться к врачу.

Как вернуть здоровый сон?

Если проблемы со сном возникли недавно, эксперт рекомендует воспользоваться простыми, но эффективными инструментами:

  1. Соблюдайте режим. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, даже в выходные (допускается отклонение на 1–2 часа).
  2. Не заставляйте себя спать. Если не удаётся уснуть в течение 15 минут, встаньте, займитесь спокойными делами в другой комнате и возвращайтесь в постель только при появлении сонливости.
  3. Следите за гигиеной сна:
    • исключите кофеин во второй половине дня;
    • регулярно занимайтесь спортом (но не позднее чем за 2 часа до сна);
    • ужинайте легко за 3–4 часа до сна;
    • избегайте эмоциональных всплесков и работы с гаджетами перед сном.

«Для выполнения этих рекомендаций требуется дисциплина, но если их соблюдать, то в промежуток от двух дней до трех недель сон может нормализоваться, а самочувствие — улучшиться. Если же сон не удается наладить самостоятельно, это повод сходить к врачу-сомнологу, который определит реальные причины перебоев сна», — заключила София Черкасова.

