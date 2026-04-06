Три четверти россиян страдают бессонницей: сомнолог назвала причины и способы борьбы

Согласно недавним опросам медицинских сервисов 75% россиян жалуются на различные нарушения сна. Более того, каждый второй отмечает дневную сонливость и частые ночные пробуждения, что напрямую сказывается на качестве жизни и общем самочувствии. «Вечерняя Москва» обсудила эту проблему с сомнологом Софией Черкасовой, чтобы выяснить, почему возникает бессонница и как с ней справиться.

Почему мы не спим?

По словам специалиста, в 90% случаев бессонница — это следствие психоэмоционального стресса и излишних переживаний. Однако на качество сна влияют и другие факторы:

Физическое состояние : болезни, сопровождающиеся температурой, кашлем или насморком.

: болезни, сопровождающиеся температурой, кашлем или насморком. Образ жизни : хаотичный режим дня, избыток кофеина, низкая физическая активность и переизбыток информации (новости, соцсети).

: хаотичный режим дня, избыток кофеина, низкая физическая активность и переизбыток информации (новости, соцсети). Использование гаджетов: яркий свет экранов перед сном мешает выработке мелатонина.

Иногда за бессонницей могут скрываться и серьёзные заболевания: проблемы с щитовидной железой, дефицит железа или депрессия. В таких случаях важно проанализировать свой образ жизни и при необходимости обратиться к врачу.

Как вернуть здоровый сон?

Если проблемы со сном возникли недавно, эксперт рекомендует воспользоваться простыми, но эффективными инструментами:

Соблюдайте режим. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, даже в выходные (допускается отклонение на 1–2 часа). Не заставляйте себя спать. Если не удаётся уснуть в течение 15 минут, встаньте, займитесь спокойными делами в другой комнате и возвращайтесь в постель только при появлении сонливости. Следите за гигиеной сна: исключите кофеин во второй половине дня;

регулярно занимайтесь спортом (но не позднее чем за 2 часа до сна);

ужинайте легко за 3–4 часа до сна;

избегайте эмоциональных всплесков и работы с гаджетами перед сном.