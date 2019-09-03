Следователи завели дело об убийстве после пропажи несовершеннолетней рязанки в Удмуртии

В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 17-летней жительницы города Рязани по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.



На данный момент известно, что девушка в ночь на 27 августа ушла из санатория «Ижсталь» в Ижевске. С тех пор о её судьбе ничего не известно.



Пропавшая среднего телосложения, ростом около 170 сантиметров, волосы чёрные до плеч. Из особых примет – шрам над бровью, а также татуировки – сердечко на левой руке, планета Сатурн с надписью «Юность» на правой ноге. Из санатория она ушла в чёрной толстовке, чёрных джинсах и чёрных кроссовках с белой подошвой.

