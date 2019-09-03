Что будет с рязанским общественным транспортом?

В Рязани обсудили краткосрочные и долгосрочные перспективы развития транспортной сферы в городе. Совещание провёл заместитель председателя регионального правительства Евгений Беленецкий.

В нём приняли участие исполняющий обязанности министра транспорта и автомобильных дорог Валерий Еремин, профильный заместитель главы администрации города Владимир Бурмистров, руководители структурных подразделений администрации и муниципальных предприятий.

В частности, речь шла о состоянии подвижного состава муниципального транспорта, графиках движения, увеличения вместимости маршрутных такси, а также создании единой концепции развития городского общественного транспорта.

Объединение УРТ и Автоколонны

Участники обсудили процесс объедения двух муниципальных предприятий – Управления Рязанского Троллейбуса и Автоколонны 1310.

– Объединенное предприятие должно зарабатывать на перевозках, а не на рекламных продуктах. Необходимо провести инвентаризацию транспорта и привести его в надлежащее состояние, – отметил Евгений Беленецкий.

С сентября МУП УРТ начинает осуществлять пассажирские перевозки по автобусным маршрутам города Рязани. В плановом порядке происходит переход сотрудников из Автоколонны 1310 в Управление Рязанского троллейбуса.

Зампред подчеркнул, что в этом году Рязань получит 78 троллейбусов из Москвы, которые после оформления и продолжения ТО выйдут на городские маршруты.

Модернизация транспортной системы

Ещё одним вопросом повестки дня стала модернизация транспортной системы. В планах создать современные транспортные остановки, установить устройства wi-fi и мониторов вместо рекламы на бортах техники. Для реализации проектов будут привлекаться инвесторы.

На совещании затронули ещё один важный вопрос – внутреннюю работу с персоналом.

– Рязанцы жалуются на то, что водители часто хамят, не соблюдают правил дорожного движения. Особенно много вопросов к персоналу коммерческих перевозчиков, – подчеркнул Евгений Беленецкий.

Он поручил провести необходимую работу с водителями.

Выделенные полосы

На встрече предложили устроить выделенные полосы для общественного транспорта на Первомайском проспекте и Московском шоссе. Проект станет пилотным.

Кроме того будут исследованы все центральные городские маршруты и рассмотрены варианты устройства выделенных полос, которые в дальнейшем вынесут на широкое обсуждение с жителями.

– Но, в первую очередь, необходимо усилить транспортный надзор, проводить рейдовые мероприятия по соблюдению графиков движения и убирать с дорог старую, изношенную технику, – поручил Евгений Беленецкий.

В свою очередь, исполняющий обязанности заместителя главы администрации Владимир Бурмистров, подчеркнул, что эта работа уже ведется.

Что в итоге?

Итогом совещания стало решение завершить рассмотрение концепции развития городского пассажирского транспорта, с учетом замечаний, полученных от общественности, а также составить план по реализации всех перечисленных мероприятий в течение месяца.

– Задача администрации – не только сохранить муниципальный транспорт, но и повысить его привлекательность для горожан, обеспечить население качественным и бесперебойным транспортным обслуживанием, – отметил Владимир Бурмистров.