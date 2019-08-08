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Скончалась старейшая жительница Рязанской области

В четверг, 8 августа, в возрасте 111 лет ушла из жизни старейшая жительница Рязанской области Галина Ивановна Садко. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

Долгожительница появилась на свет 11 марта 1908 года в Касимове в семье мелкого лавочника. Вместе с мужем – офицером пограничником Львом Садко – она поездила по территории бывшего Советского Союза, побывав в Азербайджане и Армении. Когда в годы Великой Отечественной войны муж пропал без вести, женщина вернулась в Касимов. 

По образованию Галина Садко учитель. Некоторое время работала в школах, по возвращении в Касимов трудилась в местном краеведческом музее. 

По просьбе Галины Ивановны, похоронят её на старом христианском кладбище в Касимове.

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