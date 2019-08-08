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Аркадий Фомин контролирует благоустройство Нерского парка

Секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин продолжает контролировать благоустройство Нерского парка, реконструкция которого ведется в районном поселке Шилово в рамках проекта «Комфортная городская среда». Из федерального и областного бюджетов на благоустройство территории в 2018 году было выделено 16,5 млн рублей, из местного бюджета — порядка 6 млн. Уже реализованы 2 этапа реконструкции.

Глава городского поселения Иван Пыхтин рассказал о проведении торгов для продолжения работ благоустройство Нерского парка. Здесь установят сцену, беседку, оборудуют пляжную зону, туалеты с учетом требований для инвалидов, твердое дорожное покрытие для занятий массовым спортом. Заключен контракт по строительству дамбы. В планах выкорчевывание деревьев и окос травы. Будет установлена система видеонаблюдения.

По словам Аркадия Фомина, самое главное сейчас — на начальном этапе организовать безопасное пребывание людей. Местные жители и гости должны понимать, что в парке безопасно.

Также на одном из личных приемов к секретарю регионального отделения обратился общественный активист, член молодежной администрации Александр Чапаев. Он рассказал о проблеме, на которую обратили внимание жители, — в ходе реконструкции подрядчик раскопал большой карьер.

Аркадий Фомин взял на личный контроль эту ситуацию. По информации подрядчика, есть акт Роспотребнадзора и установлены сроки — до 31 октября. Также подрядчик заверил, что для восстановления территории есть все необходимое — грунт, техника — и работы будут выполнены.

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