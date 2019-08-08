РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. Одна из них будет связана с рязанской землей и заканчиваться небольшим тестом. На этой неделе региональное отделение Банка России как раз отмечает знаменательную дату, поэтому читатели могут узнать, как развивалось учреждение.

История 64. Госбанк в Рязани: восстановление экономики

Нормализовать денежное обращение, перейти к единым государственным ценам и повысить жизнь населения – вот те задачи, которые решал Государственный банк СССР в первые послевоенные годы. Денежные операции по строительству жилья, объектов социальной структуры шли через областную контору. Практически вся экономика региона находилась на банковском обслуживании в местных учреждениях Госбанка, который был единым эмиссионным, кредитным, расчетным и кассовым центром.

Но если сегодня можно получить кредит практически «в один клик», дистанционно, то в те годы порядок был совсем иным. Одна из сотрудниц так вспоминала первую оформленную ею ссуду: «Ссуда выдавалась заготживконторе под запасы кормов. К банку был подан экипаж с орловским рысаком, и мы с кассиром заняли места в бричке. Конь мчался во весь опор. Около Горбатого моста рысак нас перевернул. Отделались легкими ушибами». Кредитный инспектор тогда зареклась ездить на таком транспорте. Но через несколько лет ситуация повторилась: зимой отправили в командировку в один из районов, от станции надо было ехать на санях. И пассажиров на одном из поворотов вышвырнуло в сугроб.

60-е годы XX века ознаменовались глобальной денежной реформой. Обмен старых банкнот на новые шел в соотношении 10:1. Инкассаторы доставляли новые денежные знаки в опломбированных мешках в хранилища, по документам купюры значились под кодовым названием «боны». Большая работа шла в районах области: нужно было построить новые кладовые по специальным проектам, с железобетонными стенами, полом и потолком, бронированными дверями. Такие двери затем опечатывали тремя печатями, заливали сургучом и сдавали под охрану.

Предприятия и хозяйства Рязанской области получали все больше заемных средств. Если в 1950 году объем выданных кредитов составлял 746 млн рублей, то в 1980-м уже 10,7 млрд рублей – рост в 14 раз! В отдельных отраслях до 90% оборотных средств предприятий формировалось за счет краткосрочных ссуд Государственного банка.