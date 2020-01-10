С карты пожилой рязанки похитили 480 тысяч рублей

В Рязани сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, похитившего с банковской карты 59-летней женщины все сбережения – 480 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



Неизвестный мужчина позвонил рязанке и представился сотрудником банка. Он сообщил, что с её карты преступники пытаются украсть деньги. Чтобы предотвратить кражу, звонивший попросил предоставить ему данные карты. Женщина поверила и в итоге лишилась своих сбережений.



Выяснилось, что, получив информацию, мошенник перевёл рубли на свой счёт, после чего обнулил его.



Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, подозреваемого ищут. Ему может грозить до 6 лет лишения свободы.

