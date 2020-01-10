Педагог из Рязани заняла третье место на конкурсе «Мои инновации в образовании – 2019»

Завершился Всероссийский педагогический конкурс «Мои инновации в образовании – 2019». В нём участвовали педагоги общеобразовательных организаций различных видов и организаций начального профессионального образования, работники муниципальных органов управления образованием из 46 регионов Российской Федерации.

На конкурс поступили 593 работы. В номинации «Инновации в основном общем образовании» третье место заняла Пчелкина Оксана Викторовна, заместитель директора по УР рязанской школы № 6 с углубленным изучением французского языка.