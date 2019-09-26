С добрым утром! Обзор новостей за 25 сентября

В Рязани прошел отборочный этап международного конкурса «Русский силуэт». В конкурсе приняли участие дизайнеры из Рязанской и Белгородской областей. Главной задачей мероприятия является развитие отечественной модной индустрии, а также поддержка молодых дизайнеров.

Разыскиваются очевидцы наезда на девушку в Рязани. ДТП произошло у дома №11 на улице Дзержинского 17 сентября в 19.25. Девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбил автомобиль «Опель» под управлением жительницы Рязани. С травмами пострадавшую доставили в больницу.

В бюджет Рязанской области поступило более 150 миллионов рублей на дороги. Решение о внесении изменений в бюджет региона приняли депутаты на заседании Рязанской областной Думы. Также более 18 миллионов рублей направят на создание дополнительных мест в детских садах, более 18 миллионов рублей — на лекарства и специализированное питание для детей-инвалидов.

Под Рязанью выбросили на улицу 12 котят. Коробку обнаружили на улице в деревне Секиотово Рязанского района. Сейчас животные находятся у рязанки Татьяны Сибирёвой. Всем им требуются новый дом и любящие хозяева.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина представила депутатам комитета по местному самоуправлению Рязанской городской Думы кандидатуры на должности своих заместителей. Двое из них сейчас имеют статус исполняющих обязанности. Решение о назначении кандидатов должна принять Рязанская городская Дума.

В Рязани задержан подозреваемый в нападении на продуктовый супермаркет. На жителя Рязани завели уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ, виновному может грозить до 10 лет лишения свободы.

В Рязани поздравили пенсионеров с предстоящим днем пожилых людей. На празднике присутствовали представители власти, которые вручили участникам события благодарности и подарки за активное участие в жизни города.