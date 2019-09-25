В Рязани совершено вооружённое нападение на магазин

В Рязани задержан подозреваемый в нападении на продуктовый супермаркет. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



О случившемся в полицию поздно вечером сообщил работник супермаркета, находящегося в Московском районе города. Он рассказал, что в зал зашёл мужчина, достал предмет, похожий на пистолет, и, угрожая им, забрал бутылку пива и две банки красной икры.



Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские выяснили, что нападение на магазин совершил ранее им знакомый 28-летний мужчина. Его задержали при поедании похищенных продуктов. Сигнальный пистолет, с помощью которого совершено преступление, у нетрезвого мужчины изъяли.



На жителя Рязани завели уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ, виновному может грозить до 10 лет лишения свободы.

