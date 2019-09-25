В пятницу в Рязани пройдёт день бесплатной юридической помощи

В пятницу, 27 сентября, в Рязани пройдёт Единый день оказания бесплатной юридической помощи. Акция пройдёт в Рязанской областной библиотеке имени М. Горького в порядке живой очереди.
– Рязанское региональное отделение Ассоциации, развивая эту инициативу, организует оказание бесплатной юридической помощи ежемесячно. Кроме того, по особому графику мы оказываем бесплатную юридическую помощь лицам с ограниченными возможностями, осужденным, – рассказал председатель регионального Исполкома Ассоциации Алексей Тюменев.
Попасть на приём к членам «Ассоциации юристов России» и кандидатам можно в порядке живой очереди с 9.00 до 18.00.
График приёма
09:00-11:00
- представитель Рязанской областной нотариальной палаты
- представитель Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
- представитель Управления Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Рязанской области
11:00-13:00
- адвокаты Рязанской городской коллегии адвокатов
- представитель Министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области
- представитель Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Рязанской области
13:00-15:00
- представитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области
- представитель Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Рязанской области
- представитель ГБУ РО «Центр государственной кадастровой оценки»
- представитель ООО «Рязанский научно-исследовательский центр судебной экспертизы»
- специалист по гражданско-правовым вопросам
14:00-16:00
- представитель Автономной некоммерческой организации альтернативного разрешения споров «Рязанский центр медиации и права»
15:00-17:00
- представитель Прокуратуры Рязанской области
- представитель Государственной инспекции труда Рязанской области
- специалист по гражданско-правовым вопросам
17:00-18:00
- курсанты и студенты юридических факультетов Высших учебных заведений г. Рязани