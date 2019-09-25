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В пятницу в Рязани пройдёт день бесплатной юридической помощи

В пятницу, 27 сентября, в Рязани пройдёт Единый день оказания бесплатной юридической помощи. Акция пройдёт в Рязанской областной библиотеке имени М. Горького в порядке живой очереди.

– Рязанское региональное отделение Ассоциации, развивая эту инициативу, организует оказание бесплатной юридической помощи ежемесячно. Кроме того, по особому графику мы оказываем бесплатную юридическую помощь лицам с ограниченными возможностями, осужденным, – рассказал председатель регионального Исполкома Ассоциации Алексей Тюменев.

Попасть на приём к членам «Ассоциации юристов России» и кандидатам можно в порядке живой очереди с 9.00 до 18.00.

График приёма

09:00-11:00

  • представитель Рязанской областной нотариальной палаты
  • представитель Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области
  • представитель Управления Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Рязанской области

11:00-13:00

  • адвокаты Рязанской городской коллегии адвокатов
  • представитель Министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области
  • представитель Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Рязанской области

13:00-15:00

  • представитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области
  • представитель Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Рязанской области
  • представитель ГБУ РО «Центр государственной кадастровой оценки»
  • представитель ООО «Рязанский научно-исследовательский центр судебной экспертизы»
  • специалист по гражданско-правовым вопросам

14:00-16:00

  • представитель Автономной некоммерческой организации альтернативного разрешения споров «Рязанский центр медиации и права»

15:00-17:00

  • представитель Прокуратуры Рязанской области
  • представитель Государственной инспекции труда Рязанской области
  • специалист по гражданско-правовым вопросам

17:00-18:00

  • курсанты и студенты юридических факультетов Высших учебных заведений г. Рязани
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