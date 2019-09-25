В Рязани поздравили пенсионеров с предстоящим днем пожилых людей

В среду, 25 сентября, в Доме общественных организаций прошёл праздник для пожилых людей Советского района. Поздравили пенсионеров с предстоящим Международным днём пожилых людей, который отметят 1 октября.

На празднике присутствовали представители власти, которые вручили участникам события благодарности и подарки за активное участие в жизни города.

– Такой праздник проходит уже не первый год, и для нас он важен. Здесь мы собираемся вместе, общаемся, помогаем и узнаем о проблемах друг друга. Для нас стало традицией собираться всем вместе в преддверии Международного дня пожилого человека, – поделилась председатель участка Совета ветеранов Советского района Нина Кислова.

Помощь пожилым людям не ограничивается проведением праздника. Как отметила Нина Кислова, в течение года пенсионерам уделяется внимание и их не оставляют без присмотра.