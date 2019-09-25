В Павелецком детском саду открылась ясельная группа

В среду, 25 сентября, в Павелецком детском саду Скопинского района открылась ясельная группа. Участниками торжественной церемонии открытия стали воспитанники детского сада, представители власти, общественности.



Просторное светлое помещение, оснащённое зонами для игр, соответствует всем необходимым условиям для развития детей. Педагоги детского сада постарались создать атмосферу тепла, уюта и максимального комфорта для ребятишек.



В Скопинском районе реализуется проект по созданию дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет за счёт внутреннего резерва помещений. На эту программу потрачено 1,5 миллиона рублей.

