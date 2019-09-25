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Разыскиваются очевидцы наезда на девушку в Рязани

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев ДТП на улице Дзержинского в Рязани, в результате которого пострадала девушка. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области. 

ДТП произошло у дома №11 на улице Дзержинского 17 сентября в 19.25. Девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбил автомобиль «Опель» под управлением жительницы Рязани. С травмами пострадавшую доставили в больницу.

Если вы можете что-либо сообщить по факту случившегося, звоните по телефону: (4912) 29-95-29. Также можно обратиться лично по адресу: Рязань, улица Лесная, 28, кабинет №214.

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