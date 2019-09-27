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С днём дошкольного работника

27 сентября в России отмечают общенациональный праздник — День воспитателя и всех дошкольных работников.

Наш портал уделяет большое внимание вопросам образования и воспитания. Материалы о педагогических достижениях рязанских учителей и воспитателей регулярно появляются как в ленте новостей, так и в специальных разделах сайта.

Сегодня нам хочется поздравить всех работников дошкольного образования региона и лично наших друзей из ДОУ № 85 «Цветочный город».

Дорогие Анжелика Фёдоровна, Светлана Александровна и ваш дружный коллектив. Спасибо Вам за труд и тепло, которые вы ежедневно отдаёте детям. Мы с радостью ждём приглашений на ваши мероприятия, рады писать о светлом, хорошем, добром и вечном!

Искренне желаем Вам здоровья, счастья, любви, внимания, заботы, понимания и поддержки. Пусть Ваш труд будет оценен по достоинству, и каждый день наполняется радостью, интересными событиями и прекрасными моментами.

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