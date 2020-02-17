Рязанские родители снова сдавали ЕГЭ

В понедельник, 17 февраля, в школе №39 прошла всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В этом году её посвятили Году памяти и славы, впервые родители сдавали ЕГЭ по истории.

Участие в акции приняли руководители образовательных учреждений, представители региональных органов власти, молодежных движений и родители выпускников. Среди участников внук героя Фёдора Полетаева – Федор Михайлович, уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Екатерина Мухина и другие.

–Я участвую в акции каждый год. В этот раз мы впервые пишем историю, раньше писали работу по русскому языку. Интересно посмотреть, как я справлюсь с заданиями, какие баллы получу. Думаю, что родителям важно познакомиться с процедурой проведения экзамена, – поделилась министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина.

Участники прошли всю процедуру ЕГЭ от рамки металлодетектора до получения результатов. В этом и заключается цель акции – познакомить родителей с заданиями и процедурой проведения экзамена, чтобы впоследствии они могли помочь детям настроиться на успешную сдачу.

Примечательно, что впервые акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» прошла в Рязани 7 февраля 2017 года. Поскольку она была позитивно воспринята участниками, было решено сделать это событие ежегодным.