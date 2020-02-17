Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Рязани превысила эпидпорог

Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Рязани превышен на 15,4%. Об этом сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора.



В основном болеют дети. Из-за этого в некоторых школах и детских садах частично приостанавливали образовательный процесс.



В городе циркулируют вирусы не гриппозной этиологии (вирусы респираторно-синцитиальной инфекции, вирусы парагриппа, аденовирусы и др.) и вирусы гриппа А и В.



В то же время в целом по области заболеваемость находится на уровне порогового значения.

