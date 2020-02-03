Рязанец пытался сжечь заживо незнакомых людей

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Рязани 1978 года рождения, его обвиняют в попытке убийства трёх человек (ч. 3 ст. 30, п.п. «а, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.



По версии следствия, днём 1 февраля 2020 года нетрезвый мужчина, находившийся в деревне Ухорское Спасского района, облил бензином и поджёг ранее незнакомого ему 17-летнего парня. Когда на помощь горящему сыну выбежал из дачного дома его отец, подозреваемый несколько раз ударил его по голове металлической трубой, а затем поджёг одежду и на матери парня. Получил ожоги и старший брат молодого человека, поспешивший на помощь родственникам.



К счастью, совместными усилиями огонь удалось потушить, пострадавшие были доставлены в больницу и получили необходимую помощь.



Подозреваемый задержан, решается вопрос о помещении его под стражу.

