Рязанцы жалуются на проблемы с въездом в Канищево

Жители Рязани жалуются на проблемы с въездом в микрорайон Канищево по Северной окружной дороге. По словам пользователей соцсети, затруднения возникли после смены работы режима светофора.



– Снова адские пробки, как год назад. Очередная оптимизация и смена режимов светофоров? – написала одна из пользовательниц ВК.



Пост разместила группа Новости Рязани ВКонтакте.



Стоит отметить, что о проблеме сообщают и читатели РИА «7 новостей». Один из них рассказал, что зелёный сигнал горит очень короткое время. Из-за этого через перекрёсток успевают проехать три машины.

