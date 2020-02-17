Индивидуальные предприниматели стали чаще обращаться в рязанские МФО за деньгами

За 9 месяцев 2019 года микрофинансовые организации Рязанской области (МФО) заключили с индивидуальными предпринимателями 149 договоров микрозайма, что на 77,38% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Объем займов также вырос и составил 103,7 млн рублей (+16,35%).

Сохраняли интерес к заемным средствам и юридические лица: за три квартала 2019 года они взяли в долг у МФО почти 114 млн рублей, что на 26,24% больше соответствующего показателя прошлого года.

При этом количество договоров с физическими лицами и объем предоставленных им микрозаймов существенно сократились по сравнению с 2018 годом. Выдано 99,9 млн рублей (-66,92%) по 1429 договорам (-57%). «МФО меняют свою бизнес-модель, переходя от так называемых «займов до зарплаты» к более долгосрочным, — рассказывает заместитель управляющего Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Никоноров. – Этому способствуют вступившие в силу регуляторные требования: снижение максимального размера выплат, которые микрофинансовые компании могут потребовать с заемщика, ограничения ежедневной процентной ставки до 1%, необходимость расчета показателя долговой нагрузки заемщика при выдаче займов от 10 тыс. руб., повышенные требования к капиталу при работе с закредитованными гражданами и пр.».

Всего в реестр микрофинансовых организаций, зарегистрированных на территории Рязанской области, на 01.10.2019 входило 8 компаний. Их число за год не изменилось. Все организации относятся к микрокредитным компаниям (МКК). Они не имеют права привлекать средства граждан, которые не являются их учредителями, максимальный размер займа не должен превышать 500 тысяч рублей для физических лиц и 3 млн рублей для юридических. Постоянный надзор за ними осуществляют саморегулируемые организации, в которые должны входить все МКК.