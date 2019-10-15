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Рязанцев приглашают на необычный ночной концерт

В понедельник, 18 ноября, в Рязанской филармонии выступит литовская группа «Subtilu-Z». Вас ждёт живой звук, драйв, смелые интерпретации и необычный ночной концерт!

Subtilu-Z – это необыкновенная четвёрка музыкантов, которые в тесном взаимодействии со своими друзьями и поклонниками по другую сторону сцены каждый раз создают собственную музыкальную историю. Целью их творчества является взволновать слушателя, беседовать с ним на языке музыки, пробуждать искренние, глубокие эмоции и переживания.

Subtilu-Z – это творческий союз музыкантов, стремящихся достичь исключительного качества звучания и посвятивших уже 11 лет исполнительской деятельности осуществлению своего «амбициозного плана».

Приходите получить удовольствие от музыки, отдаться её энергии, отвлечься от будничной суеты и услышать то, что не выражается ни нотами, ни словами, но только душой исполнителей.

В программе — авторские сочинения самой группы, а также свежая порция любимых композиций — песни из репертуара U2, Scorpions, Stevie Wonder, Adele и др.

Начало концерта в 21.00. Купить билет можно на сайте филармонии.

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