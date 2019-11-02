Рязань стала площадкой для всероссийских соревнований по тхэквондо

В субботу, 2 ноября, в Академии единоборств стартовал 11-й Всероссийский турнир по тхэквондо ВТФ «Кубок Посла Республики Корея». В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены России.

В церемонии открытия соревнований приняли участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в России Ли Сок Пэ, президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов и другие почетные гости.

– Для нас высокая честь принимать на рязанской земле 11-й Кубок Посла Республики Корея. В Рязанской области тхэквондо – один из любимых и популярнейших видов единоборств. Этот мудрый и красивый спорт дарит УДОВОЛЬСТВИЕ зрителям и привлекает молодежь, – отметил Николай Любимов.

Соревнования проходят по версии ТК-5 и отличаются от традиционных. В традиционных командных соревнованиях спортсмены выходят на доянг в своем весе и поединок следует за поединком. Та команда, которая выиграет больше схваток, одерживает победу. В тхэквондо версии ТК -5 – поединок один, а спортсмены выходят на доянг один за другим и в поединке участвуют все спортсмены команды. Матч продолжается без остановки. Очки, завоеванные всеми участниками команды, суммируются.

В рамках Кубка прошла встреча Посла Республики Корея с журналистами. В следующем году отмечается 30-летие с момента заключения дипломатических отношений между Кореей и Россией. Ли Сок Пэ рассказал о масштабной программе празднования. На данный момент уже около 140 экономических, культурных и спортивных событий запланировано.