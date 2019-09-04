Родители обеспокоены возможным закрытием одного из отделений самбо спортшколы «Юпитер»

В редакцию РИА «7 новостей» обратились родители юных спортсменов, занимающихся самбо в зале ДС «Буревестник» в Рязани. Они опасаются, что отделение, подготовившее много известных спортсменов, может закрыться.



Самбисты занимаются в зале, который арендует спортшкола «Юпитер». По словам родителей, в этом году арендатор зала повысил плату для субарендатора – спортшколы «Юпитер». Таких денег у СШ нет, из-за чего более 300 детей могут остаться без тренировок.



Родители также сообщили, что многие дети, если им придётся заниматься в другом месте, будут вынуждены бросить самбо, так как придётся далеко ездить, а тратить более часа на дорогу для них «непозволительная роскошь».



– Воспитанники нашей школы не только мастера спорта и разрядники, но и титулованные спортсмены. Школа существует в этом зале более 30 лет, – написала в редакцию РИА «7 новостей» мама одного из спортсменов.



ДС «Буревестник» принадлежит Рязанскому областному отделению общественной организации Физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия». Родители написали письмо председателю Рязанского областного союза организаций профсоюзов И. В. Калашниковой.



РИА «7 новостей» направило запросы по сложившейся ситуации.

