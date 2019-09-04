В Скопинском районе отметили День села Павелец

В среду, 4 сентября, в селе Павелец Скопинского района состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню села. Павельчан поздравили заместитель главы администрации по социальной политике Александр Соловьев и глава администрации Павелецкого городского поселения Александр Авдохин.

В этот день тепло чествовали учителей, многодетных родителей, соцработников, долгожителей и ветеранов труда.

– Посмотрите, сколько у нас в селе живет замечательных людей и сегодня есть прекрасная возможность поблагодарить их за труд, за то, что они сделали и продолжают делать для своих односельчан, для своего края, – отметил в своем поздравлении глава городского поселения Александр Авдохин.

Праздничную программу для жителей и гостей села подготовил творческий коллектив Павелецкого Дома культуры. Зрители тепло встречали артистов, которые от души пели и танцевали.

В теплой, поистине домашней обстановке прошел этот праздник, где были рады каждому гостю.