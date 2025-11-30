Новогодняя столица-2026
Воскресенье, 30 ноября, 2025
Рязань
Редактуры к финалу Рязанской лиги КВН идут полным ходом

Анастасия Мериакри

Подготовка к финалу Рязанской лиги КВН идет полным ходом. И за качеством шуток следят настоящие профессионалы! Сегодня мы хотим познакомить вас с одним из них — Александром Юдиным.

Это сертифицированный редактор АМИК, который впервые работает в Рязани. Александр — чемпион Высшей лиги КВН в составе легендарной команды «СОК» из Самары!

Вчера прошли редакцию целых 11 команд. Работа была очень плодотворной и насыщенной! Остальные команды ждут своей очереди сегодня. Желаем всем продуктивных репетиций и блестящих шуток!

Напомним, финальная игра Рязанской лиги КВН состоится 2 декабря во Дворце Молодёжи. Все билеты уже раскуплены. Организаторы приглашают тех, кто не успел их приобрести, обратиться в профкомы своих учебных заведений (ссузов и вузов).

Мы также организуем розыгрыш на пять комплектов пригласительных, каждый из которых содержит два билета. Все детали можно найти в наших социальных сетях. Результаты конкурса будут объявлены 1 декабря.

В финале встретятся четыре сильнейшие команды:

  • «Собаки Павлова» — команда РязГМУ;
  • «СиД» — команда из муниципального округа Егорьевск;
  • «Полбатона» — команда РГРТУ;
  • «Время Первых» — команда МВД.

Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Также в финале пройдёт розыгрыш Кубка КВН, в котором примут участие семь команд, стремящихся стать лучшими и получить денежные призы на поездку на престижный Международный Сочинский фестиваль:

  • «Молоко» — команда РГАТУ;
  • «От души» — команда РГУ им. С.А. Есенина;
  • «ЧСВ» — команда РГРТУ;
  • «АПП» — команда Академии ФСИН;
  • «Айседора Дункан» — команда РГУ им. С.А. Есенина;
  • «Экономим силы» — команда РГУ им. С.А. Есенина;
  • «Сборная филфака» — команда РГУ им. С.А. Есенина.

Возрастное ограничение 12+.

